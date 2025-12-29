پخش زنده
بیش از ۷۰۰ مورد چندقلوزایی در آذربایجانغربی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی گفت: امسال ۷۰۲ مورد چندقلوزایی در استان ثبت شده که شامل تولد دوقلوها و سهقلوهاست.
سعید احمدی افزود: از این تعداد، ۶۶۴ مورد مربوط به تولد دوقلوها و ۳۸ مورد به تولد سهقلوها اختصاص دارد که بر این اساس، بیش از یکهزار و ۴۴۰ نفر در استان به صورت چندقلو متولد شدهاند.
احمدی، با اشاره به ثبت بیش از ۳۲ هزار تولد در ۹ ماهه امسال در استان اظهارکرد: بر اساس این آمار، ۴.۵ درصد از تولدها در آذربایجانغربی چندقلو بوده است.
وی گفت: امسال هر ۱۲ دقیقه یک تولد در استان انجام شده که سهم پسران در تولدها بیشتر از دختران است.
احمدی افزود: بر اساس این آمار به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۱۰ پسر در آذربایجانغربی متولد شدهاند که این روند در سالهای اخیر همچنان رو به رشد بوده است.
وی تصریح کرد: طبق خوداظهاری خانوادهها، افزون بر ۶۲ درصد تولدها مربوط به خانوادههای شهرنشین و ۳۸ درصد روستانشین است.
احمدی، با اشاره به فوت بیش از ۱۴ هزار نفر در آذربایجانغربی در سالجاری اضافه کرد: به این ترتیب، هر ۲۸ دقیقه یک نفر در استان جان خود را از دست میدهد.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی افزود: تعداد فوتیهای مردان بیشتر از زنان بوده و ۵۲.۵ درصد فوتیها را مردان تشکیل میدهند.