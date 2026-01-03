به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مریم کرمی افزود: امسال ۶ جلسه شورای معافیت بهزیستی به بررسی ۸۴ پرونده پرداخته که از این تعداد برای ۷۲ پرونده مشمول واجد شرایط، فرم معرفی نامه به نظام وظیفه صادر شده است.

وی ادامه داد: شورای معافیت استان در راستای اجرای ماده ۲۶ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و برای مشمولان وخانواده‌های دارای فرد معلول و با هدف ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد معلول و بهبود کیفیت زندگی آنها برگزار می‌شود.‌

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمیسیون‌های تجدید نظر استان نیز در صورت اعتراض متقاضیان شرکت کننده در کمیسیون‌های ICF شهرستان‌ها برگزار می‌شود، گفت: از ۲ کمیسیون تجدیدنظر برگزار شده در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۸ پرونده ارجاعی طرح شده است که در ۱۱ پرونده نظر کمیسیون شهرستان‌ها تایید شده و در ۷ مورد دیگر نظر تیم کمیسیون استان متفاوت از نظر کمیسیون‌های شهرستانی بوده است.

کرمی گفت: ارائه درخواست اولیه تشـکیل پرونده معافیت سربازی، استعلام از حوزه نظام وظیفه و ثبت احوال، دریافت نتایج استعلام پزشـکی از درمانگاه نظام وظیفه عمومی و بررسـی پرونـده مددجو در کمیسـیون پزشـکی بهزیستی از مراحل برخورداری از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان دارای فرد معلول در خانواده است.

وی ادامه داد: همسـرانی که بانوی ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند

کرمی گفت: در راستای حمایت ازبانوان سرپرست خانوار نیز که از همسر خود جدا شده‌اند یا همسرشان فوت کرده امکان اعطای معـافیت به یکی از فرزنـدان ذکور خـانواده که از مـادر، حمایت مادی و معنوی انجام می‌دهـد وجود دارد، مشـروط بر اینکه برای متقاضیان طلاق حداقل یک سال ازتاریخ طلاق ویک سال ازتاریخ تشکیل پرونده سپری شده باشد.

مدیرکل بهزیستی در خصوص نحوه تحت پوشش قرار گرفتن بانوان سرپرست خانوار افزود: بانوان سرپرست خانواری که به دلایلی، چون فوت، مفقود الاثر بودن، متواری بودن، آسیب‌های اجتماعی و از کارافتادگی همسران که قادر به تامین زندگی خود نباشند در صورت عدم دریافت مستمری از ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی، اعم از مستمری بازماندگان، بازنشستگی و از کار افتادگی قانون استخدام کشوری، لشگری یا تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستایی و عشایری می‌توانند تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.