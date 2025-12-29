معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از صدور و اجرای مجوز بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی در استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی در بازدید از پست انتقال برق شهاب گفت :استان کرمان به دلیل زاویه و مدت زمان مناسب تابش خورشید، از شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است.

وی افزود :تاکنون ۵ هزار و ۲۶۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مجوز دریافت کرده‌ و ۳ هزار و ۳۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

موسوی از زمان بروز ناترازی برق، برنامه‌ای مدون در استان تدوین شده که بر اساس آن، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه برق مجوز گرفته یا در حال اجراست که تاکنون ۳۰۷ مگاوات آن وارد مدار شده است

در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق در استان تولید می‌شود، در حالی که میزان مصرف برق کرمان بین ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات است.