پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش، از مبارزان متعهد پیش از انقلاب را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت حجتالاسلام والمسلمین صالحیمنش، از مبارزان متعهد پیش از انقلاب و خادمان صادق نظام اسلامی، موجب تأثر و اندوه شد. آن مرحوم در دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب، در مسئولیتهای مختلف با روحیهای انقلابی و وفادار به آرمانهای امام خمینی (ره) خدمت کرد. اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و بازماندگان تسلیت عرض کرده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی