بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی‌منش، از مبارزان متعهد پیش از انقلاب و خادمان صادق نظام اسلامی، موجب تأثر و اندوه شد. آن مرحوم در دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب، در مسئولیت‌های مختلف با روحیه‌ای انقلابی و وفادار به آرمان‌های امام خمینی (ره) خدمت کرد. اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و بازماندگان تسلیت عرض کرده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی