رئیس پلیس راه گیلان از آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محورهای برون شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: در پی گزارشها و مطالبات مردمی، طرح انضباط بخشی ترافیکی با هدف ارتقای نظم و امنیت عبور و مرور و پیشگیری از حوادث رانندگی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح با تخلفاتی از قبیل ایجاد انواع آلودگی صوتی با اگزوزهای غیرمجاز و ضبطهای صوتی ناهنجار، کورسهای شبانه، دور دور، حرکات نمایشی و انواع تغییر وضعیت در وسیله نقلیه که بعضا منجر به بروز تصادفات و خسارات مالی و جانی میشود، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر همکاری همه جانبه پلیس راه با سایر پلیسهای تخصصی و مراجع قضایی، گفت: اجرای این طرح در محورهای حادثه خیز و نقاطی که وقوع این گونه تخلفات در آنها شایع است، به صورت مستمر و هدفمند دنبال خواهد شد.
سرهنگ جاور صفاری با اشاره به این که انتظار میرود رانندگان با رعایت قوانین و مقررات پلیس را در تحقق این هدف همراهی کنند، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با رفتارهای پرخطر، آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.