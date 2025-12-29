به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، باند سازمان یافته‌ای که با تولید و ترویج آثار مبتذل موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در سطح استان خراسان شمالی شده بود، شناسایی و منهدم شد.

برابر دستور قضایی، ۷ نفر از سرشبکه‌های اصلی این باند در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین و سملقان مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

بررسی‌ها نشان داد که این افراد ضمن دریافت مبالغی از سرپل‌های خارجی، اقدام به هدایت و تولید محتوای مجرمانه کرده و تصاویر منافی عفت عمومی را به شبکه‌های معاند از جمله اینترنشنال و من‌و تو ارسال داشته‌اند.