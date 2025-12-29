مدیر ستاد اقامه نماز استان یزد: در شورای اقامه نماز بافق مسائل مربوط به مساجد و نمازخانه‌های مدارس شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به کمبود‌های موجود در حوزه نماز مدارس افزود: در حال حاضر سه نمازخانه جدید برای مدارس شهرستان نیاز است که این موضوع مصوب شد و شرکت‌ها نیز پای کار آمده‌اند؛ علاوه بر این، کمبود فرش در برخی مدارس وجود دارد که تأمین خواهد شد.

وی همچنین به یکی از شهرک‌های شهرستان که فاقد مسجد است اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری‌های لازم در استان یزد انجام شده و تلاش داریم زمین این شهرک برای ساخت مسجد در اسرع وقت فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از ابتکار عمل دفتر خبر شهرستان بافق خاطرنشان کرد: گزارش تهیه شده درباره نماز جماعت در یکی از معادن شهرستان نمونه‌ای ارزشمند از فعالیت رسانه‌ای در حوزه نماز است که شایسته تقدیر و تشکر ویژه است.

حجت حسینی امام جمعه بافق نیز با استناد به خطبه ۱۹۹ نهج‌البلاغه افزود: باید نسبت به نماز دغدغه‌مند باشیم، از آن مراقبت کنیم و محل‌های اقامه نماز را افزایش دهیم.

وی ضمن تقدیر از اقدامات ادارات و مدارس در برگزاری نماز جماعت، به برخی کاستی‌ها اشاره کرد: برخی ادارات نمازخانه‌های کوچک و غیرمتناسب دارند و تعدادی از مدارس هنوز فاقد نمازخانه‌اند؛ این در شأن کشور نیست و باید پیگیری جدی شود.

وی از انتصاب حجت‌الاسلام هاشمی به‌عنوان ناظر نماز مدارس بافق خبر داد و گفت: با سرکشی مستمر، وضعیت نمازخانه‌ها و نماز جماعت مدارس بررسی می‌شود؛ همچنین از معلمان و پاسداران بازنشسته برای اقامه نماز جماعت استفاده شده است.

امام جمعه بافق درباره مساجد بین‌راهی شهرستان اظهار داشت: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) رونق بیشتری دارد، اما مسجد امام خمینی (ره) غریبانه خاک می‌خورد و نیازمند رسیدگی و ایجاد امکانات رفاهی است تا مسافران انگیزه حضور پیدا کنند.

رئیس شورای اقامه نماز شهرستان با افتخار به وضعیت نماز صبح در شهر گفت: هفده تا هجده مسجد نماز صبح جماعت دارند، برخی با حضور بیش از پنجاه نفر که حتی خانواده‌ها همراه فرزندانشان پیش از اذان صبح در مسجد حاضر می‌شوند که این فرهنگ ارزشمند باید تجلیل شود.