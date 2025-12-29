آمار و اطلاعات جمعیتی یکی از ارکان مهمی است که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد و هر برنامه توسعه‌ای بر مبنای آن ترسیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اطلاعات جمعیتی برای هر کشور، مهم و زیربنایی است و بدون این اطلاعات همه برنامه‌ها مختل خواهد شد.

برای بررسی این موضوع، جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، امروز در استودیوی خبر صبحدم حضور یافت تا در خصوص آخرین آمار وقایع چهارگانه در نه ماهه امسال، افزایشی یا کاهشی بودن آن از گذشته تاکنون و گلایه مردم از طولانی شدن صدور شناسنامه و کارت ملی توضیحاتی ارائه دهد.