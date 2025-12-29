پخش زنده
بیش از ۴۰۰ کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی غیر بهداشتی در اردستان منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون در بازرسیهای کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز عرضه و رستورانهای شهر اردستان، ۲۵ مورد تخلف مشاهده و ۴۲۵ کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی توقیف و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
وی از مردم خواست: با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی درحوزه دامپزشکی موضوع را ازطریق شماره تلفن ۱۵۱۲ (سامانه سازمان دامپزشکی کشور) به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی دهند.