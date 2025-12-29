پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از افزایش چشمگیر سرعت ترخیص و حمل بیش از ۴.۴ میلیون تن نهاده دامی و کالای اساسی دپوشده در بندر امام خمینی به مقصد استانهای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد سلطانی کاظمی افزود: از مجموع محمولههای موجود، سهم نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، حدود ۳.۷ میلیون تن است. در حالی که تاکنون ۲.۲ میلیون تن از کل کالاها در انبارهای این بندر ترخیص شده است، عملیات حملونقل نیز رشد محسوسی داشته است. به طور خاص، از تاریخ ۱۹ آذرماه، نزدیک به ۶۰۰ هزار تن ذرت و ۸۰ هزار تن کنجاله سویا به استانهای متقاضی ارسال شده است.
وی گفت: هم اکنون ۲۷ فروند کشتی با ظرفیت ۱.۸ میلیون تن در لنگرگاه بندر امام خمینی منتظر تخلیه هستند. علاوه بر این، ۱۱ فروند کشتی دیگر با مجموع ۳۷۴ هزار تن بار، که بیش از ۷۵ درصد آن نهاده دامی است، در مرحله تخلیه قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد که پس از طی فرایندهای قانونی، حمل این نهادهها بر اساس نیاز و میزان خریدهای انجام شده، آغاز خواهد شد و تداوم این روند، نقش مهمی در پایداری بخش دام و طیور خواهد داشت.