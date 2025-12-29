به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیررضا محمدی نژاد گفت: یک بهله پرنده شکاری از نوع عقاب سانان که به دلایل نامعلومی قادر به پرواز کردن نبود توسط دوستدار محیط زیست آقای امیر محمد قلایی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی تحویل داده شد.

وی افزود: این پرنده جهت مداوا به مرکز تیمار حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تحویل داده شد.

رئیس اداره محیط زیست چگنی بیان کرد:

این پرنده پس از بهبود و اطمینان کامل از سلامتی آنها و با توجه به شرایط زیستگاهی این پرنده به دامان طبیعت بازگردانده خواهند شد.

محمدی نژاد ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستدار محیط زیست گفت: از دوستداران محیط زیست درخواست می شود در صورت مشاهده چنین مواردی با سامانه شبانه روزی ١۵۴٠ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت نسبت به آن اقدام لازم صورت گیرد.