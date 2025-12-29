مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری از برگزاری دوره آموزشی مجازی با هدف تبادل تجربیات و ارتقای مشارکت در تهیه طرح‌های جامع شهری خبر داد و گفت هم‌اکنون ده‌ها طرح جامع با نگرش نوین در کشور در حال بازنگری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری از برگزاری دوره آموزشی مشارکت در تهیه طرح‌های توسعه و عمران به‌صورت مجازی خبر داد.

رامین ساعد هدف از این دوره را ارتقای دانش تخصصی، یادگیری متقابل و تبادل تجربه میان دست‌اندرکاران حوزه شهرسازی عنوان کرد.

این دوره با حضور معاونان شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد.

کارشناسان شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست حضور داشتند.

به گفته ساعد، در حال حاضر ۵۴ طرح جامع شهری با رویکرد نوین در دست مطالعه و اجراست.

وی تاکید کرد این طرح‌ها بر مساله‌محوری، مشارکت‌جویی و توجه به ویژگی‌های خاص هر شهر استوار است.

در این نشست چالش‌های مشارکت در تهیه طرح‌های جامع شهری در ایران بررسی شد.

همچنین بخشی از برنامه به مرور تجربیات جهانی در حوزه طرح‌های توسعه و عمران شهری اختصاص یافت.