پیش بینی می‌شود باتوجه به استقبال گسترده، امسال تعداد معتکفان آیین معنوی اعتکاف ۳۰ درصد بیشتر از پارسال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی وتبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: سال گذشته ۱۰۸ هزار معتکف در این آیین معنوی شرکت کردند که ۶۰ درصد از جمعیت معتکفان را نوجوانان تشکیل داده بودند و امسال پیش بینی می‌شود تعدادمعتکفان ۳۰ درصد افزایش یابد و بیشترین جمعیت آنان را نوجوانان تشکیل دهند.

حجت الاسلام محمدرضا سرلک، تعداد مساجد معیادگاه عاشقان و معتکفان امسال را بیش از ۹۰۰ مسجد با رشد ۲۰ درصدی در استان بیان کردو گفت: پیش بینی‌های لازم و تمهیدات مورد نیاز صورت گرفته و به استقبال این مراسم خواهند رفت که نقش بچه‌های مسجد در راهبری و اجرای آن حائز اهمیت است.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد در تعدادی از این مساجد نقش محوری برای اعتکاف داشته و در بعضی از مراکز هم همکاری ستاد اعتکاف هستند.

مراحل ثبت نام اعتکاف و پیش بینی‌های لازم در مساجد در حال انجام است تا روز‌های پایانی این هفته مصادف با ایام البیض ماه رجب این حال و هوا در شهر‌ها و روستا‌ها توسعه پیدا کند.

معاون فرهنگی وتبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: برای دانش آموزان و دانشجویان برنامه‌های خاصی پیش بینی شده و مساجد دانشگاه‌ها هم در این خصوص فعال شده‌اند.

حجت الاسلام محمدرضا سرلک تاکید کرد: برای نوجوانان برنامه ریزی متفاوتی صورت گرفته و طرح مادر و فرزند در اعتکاف نیز امسال رونق بیشتری پیدا می‌کند.

وی گفت: برگزاری اعتکاف دانش آموزی کاری تیمی با مشارکت ستاد اعتکاف و مدیریت آموزش و پرورش است که مدارس نیز برنامه امتحانات خود را در این مسیر قرار داده و آزمون‌ها تا پیش از مراسم اعتکاف تمام خواهد شد.

آیین معنوی اعتکاف روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب مشهور به «ایام‌البیض» مصادف با سیزدهم دی تا پانزدهم دی ماه در استان اصفهان برگزار می‌شود.