مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: در ۹ ماه امسال ۲ هزار و ۲۸۶ عضو جدید جذب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرخراسان شمالی شدندکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدرضا بیدی گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۸ نفر تحت پوشش این صندوق قرار گرفته بودند و هماکنون مجموع بیمهشدگان استان به ۹۳ هزار و ۴۴۲ نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه ۱۶۳ هزار و ۶۶۸ نفر از جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر استان مشمول این صندوق هستند، گفت: استان در شاخص عضویت بیمهای نیز جزو استانهای پیشرو کشور به شمار میرود.
بیدی ادامه داد: خراسان شمالی در ضریب پوشش بیمهشدگان فعال نیز رتبه ششم کشور را دارد که نشاندهنده وضعیت مطلوبتر نسبت به میانگین کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: در سطح استان، شهرستان شیروان با ضریب پوشش بیمهای ۸۹.۸۱ رتبه نخست و شهرستانهای اسفراین با ۷۹.۹ و صفیآباد با ۶۲.۸۷ به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند و بجنورد نیز رتبه هفتم استان را به خود اختصاص داده است.