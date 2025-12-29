پخش زنده
امروز: -
در پی بارشهای اخیر در استان اصفهان بیش از ۵ میلیون متر مکعب آب در بندها و پخش سیلابهای استان اصفهان استحصال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در پی بارشهای دو هفته گذشته در استان اصفهان بیش از ۵ میلیون آب باران در بندهای خاکی، سنگی ملاتی و پخش سیلابهای عروسان، چاهملک، جندق، فرخی، فراخ، هفتومان، آهنگران، مهرجان خورو بیابانک، چوپانان نایین، انارک نایین، شنرود برخوار، بهارستان اصفهان و بندهای خاکی گلپایگان استحصال شده است.
حسین یاری افزود:بیشترین میزان آب گیری در این مدت مربوط به شهرستان خورو بیابانک با حدود یک میلیون و ۳۰۰ متر مکعب بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارشها در هفتههای اخیر به شکل برف در شهرستانهای استان بوده است، پیش بینی کرد: با ذوب شدن تدریجی برفهای گزارش شده میزان آبگیری بندها و پخش سیلابها در روزهای پیش رو افزایش یابد.
حسین یاری ادامه داد:آبگیری بندهای خاکی وسنگی ملاتی علاوه براستحصال آب موجب افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی، افزایش آبی چشمهها و تولید و اشتغال بیشتر میشود.
وی گفت: در استان اصفهان در پی بارش باران و برف بیش از ۲ میلیارد متر مکعب روان آب به وجود میآید، که با اجرای طرحهای آبخیزداری میتوان، حدود ۱۰ درصد یعنی ۲۰۰ میلیون متر مکعب از این میزان را در سال استحصال و مدیریت سیلاب کرد.