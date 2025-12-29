رونمایی از لوگوی هزاره گنبد عالی
از لوگوی هزاره گنبد عالی در کنگره سراسری شعر کویر ابرکوه به صورت رسمی رونمایی شد.
در جریان برگزاری کنگره سراسری شعر کویر که با همکاری شهرداری ابرکوه و با حضور جمعی از شاعران، پژوهشگران و علاقهمندان فرهنگ و هنر کویر همراه بود و رونمایی از این لوگو به عنوان نمادی از هویت تاریخی و فرهنگی ابرکوه، مورد توجه شرکتکنندگان قرار گرفت.
شهرداری ابرکوه هدف از طراحی و رونمایی این لوگو را پاسداشت قدمت هزارساله گنبد عالی و معرفی هرچه بیشتر این اثر ارزشمند تاریخی عنوان کرد.
این رویداد فرهنگی گردشگری هزاره گنبد عالی که در سال آینده با همکاری شهرداری و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه و دیگر ارگانهای مرتبط برگزار خواهد شد، گامی دیگر در مسیر تقویت جایگاه ابرکوه به عنوان یکی از کانونهای مهم تاریخ و هنر ایران به شمار میرود.