به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان برگزاری کنگره سراسری شعر کویر که با همکاری شهرداری ابرکوه و با حضور جمعی از شاعران، پژوهشگران و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر کویر همراه بود و رونمایی از این لوگو به عنوان نمادی از هویت تاریخی و فرهنگی ابرکوه، مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

شهرداری ابرکوه هدف از طراحی و رونمایی این لوگو را پاسداشت قدمت هزارساله گنبد عالی و معرفی هرچه بیشتر این اثر ارزشمند تاریخی عنوان کرد.

این رویداد فرهنگی گردشگری هزاره گنبد عالی که در سال آینده با همکاری شهرداری و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه و دیگر ارگان‌های مرتبط برگزار خواهد شد، گامی دیگر در مسیر تقویت جایگاه ابرکوه به عنوان یکی از کانون‌های مهم تاریخ و هنر ایران به شمار می‌رود.