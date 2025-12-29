پخش زنده
واحدهای دامداری شهرستان گلوگاه، در نه ماهه نخست امسال، بیش از ۷ هزار تن شیر خام تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نه ماه امسال، دامداران گلوگاه توانستهاند بیش از ۷۰۰۰ تن شیر خام تولید کنند. این رقم نشاندهنده نقش کلیدی صنعت دامداری در تامین نیازهای بازار، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی این منطقه است، هرچند که رعایت بهداشت و تغذیه مناسب به عنوان عوامل اصلی در افزایش کیفیت و کمیت تولید اهمیت بالایی دارد.
کمیل عسکری ضمن تأکید بر اهمیت این صنعت در رونق اقتصادی افزود: در حال حاضر، پنج سکوی جمعآوری شیر در سطح شهرستان فعال است که نقش مهمی در تضمین انتقال صحیح و بهداشتی شیرهای تولید شده دارند.
وی تصریح کرد: تولید شیر خام نه تنها منبع درآمد قابل توجهی برای دامداران منطقه است، بلکه سهمی عمده در پاسخگویی به نیازهای بازار و ایجاد اشتغال در شهرستان دارد. رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون و کنترل بیماریها، از عوامل کلیدی در حفظ سلامت دام و ارتقاء کیفیت شیر است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه تأکید کرد: تغذیه مناسب دامها با خوراک متنوع، کنسانتره و مکملهای ویتامینی و معدنی، نقش مهمی در افزایش تولید دارند. در همین راستا، هشت شرکت تعاونی فعال در شهرستان گلوگاه در حال ارائه خدمات و مشاورههای لازم به دامداران هستند.
عسکری تصریح کرد: تولید شیر خام نه تنها به تامین نیازهای غذایی جامعه کمک میکند، بلکه نقش مهمی در اقتصاد محلی و ملی ایفا میکند بنابراین، حمایتهای دولتی و آموزشهای مداوم به دامداران برای بهبود کیفیت و بهرهوری این صنعت ضروری است.