فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با خانواده شهید «زوریک مرادی»، گفت: تمامی شهدای دوران دفاع مقدس و پس از آن، از هر دینی برای دفاع از انقلاب و نظام اسلامی با اتحاد و همدلی مثال‌زدنی خود در برابر دشمنان ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر «علی جهانشاهی» به همراه حجت‌الاسلام «شعبانعلی صالحی‌نسب» رئیس اداره عقیدتی سیاسی و سرهنگ «محمد یعقوبی» رئیس سازمان ایثارگران این نیرو و هیئت همراه به‌مناسبت آغاز سال جدید میلادی، با حضور در منزل شهید «زوریک مرادی» با خانواده این شهید مسیحی دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

امیر جهانشاهی در این دیدار ضمن تبریک آغاز سال نو میلادی، اظهار داشت: تمامی شهدای دوران دفاع مقدس و پس از آن از هر دینی برای دفاع از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اتحاد و همدلی مثال‌زدنی خود در برابر دشمنان ایستادند و از اسلام و قرآن جانانه دفاع کردند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: دیدار با خانواده‌های شهدا یکی از اولویت‌های نیروی زمینی ارتش است که امروز نیز به‌مناسبت آغاز سال جدید میلادی بر خود تکلیف دانستیم که با حضور در منزل شهید بزرگوار زوریک مرادی، با خانواده معظم این شهید والامقام، دیدار و گفت‌و‌گو کنیم.

بر اساس این گزارش، شهید «زوریک مرادی» جمعی لشکر ۳۴ پیاده نیروی زمینی ارتش و نخستین شهید اقلیت مذهبی دوران دفاع مقدس بوده که در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱۹ در درگیری با ضدانقلاب و اشرار در منطقه‌ی عملیاتی پیرانشهر مورد اصابت مستقیم گلوله توپخانه دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.