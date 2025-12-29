به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، آبگرفتگی ۱۲۸۴ نقطه شهر ثبت و به عوامل خدمات شهری اطلاع‌رسانی شد.

محمدتقی رفیعی با بیان اینکه نمودار پاسخگویی به تماس شهروندان نشان می‌دهد در این مدت رکورد تماس‌ها به عدد پاسخگویی ۳۹۸ تماس در هر ۱۵ دقیقه رسیده است، افزود: بیشتر تماس‌ها در این مدت مربوط به آبگرفتگی معابر بوده و رفع خطر معابر و اماکن در رتبه بعدی قرار داشت.

بنابر اعلام هواشناسی استان، در ۲۴ ساعت گذشته در شهر اصفهان بیش از ۵۴.۶ دهم میلی متر بارش باران ثبت شده است

اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده، سامانه ناپایداری از شب گذشته از نواحی غربی و جنوبی وارد استان شده که اوج فعالیت این سامانه تا اواخر وقت امروز (دوشنبه) است و در این زمینه هشدار سطح زرد برای همه مناطق استان و هشدار سطح نارنجی برای نواحی غربی و جنوبی استان صادر شده است.