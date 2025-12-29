

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی گفت: ماموران ایستگاه ایست بازرسی فرماندهی انتظامی آستارا در حین پایش و کنترل عبور و مرور خودروها، به یکدستگاه خودروی باری نیسان که قصد ورود به شهرستان آستارا را داشته مشکوک، در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ۱ تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی استخوانی غیرزنده قاچاق از نوع قزل آلا کشف شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۲۴۰ میلیون ریال برآوردکردند.

فرمانده انتظامی آستارا گفت: متهم ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت و خودروی حامل ماهی‌های قاچاق کشف شده نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ مرتضی احدی افزود: به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های دریایی و آبزی پروری، طرح‌های نظارت و کنترل محور‌های مواصلاتی آستارا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و مجرمانه، در سطح شهرستان مراتب را از طریق سامانه مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.