به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا مجدداً استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و در اغلب مناطق استان بویژه نیمه شمالی و شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای (بویژه بعد از ظهر فردا)، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در مناطق مرتفع شمالی، شمالشرقی، شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است که سبب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان رودخانه‌های فصلی خواهد شد.

او ادامه داد: در این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

او ادامه داد: از فردا تا روز پنجشنبه (بویژه روز چهارشنبه)، کاهش شدید دما (۵ تا ۸ درجه) در کل استان و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت سه شنبه تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۲۲.۲ درجه و دهدز با دمای ۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.