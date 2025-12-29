به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در میز خدمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان پلدشت فرماندار و مدیر کل بنیاد مسکن به سئوالات مردم پاسخ دادند .

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی به همراه فرماندار شهرستان پلدشت با برپایی میز خدمت در سالن اجتماعات فرمانداری در دیدار چهره به چهره به مشکلات مردم رسیدگی کردند.

در این دیدار مردمی مراجعه کنندگان مشکلات خود را در حوزه مسکن و اجرای طرح ملی مسکن در شهرستان پلدشت را مطرح کرده و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار شهرستان پلدشت نسبت به حل آنها قول مساعدت دادند