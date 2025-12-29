به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس‌روی‌میز بزرگسالان مردان ایران در حالی روز‌های ۱۰ تا ۱۲ دی ماه به میزبانی کرج برگزار می‌شود که پینگ پنگ جوان قم «محمدحسن حبیبی» جزو ۱۲ نفر برتر دسته برتر بزرگسالان کشور در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

این انتخابی با حضور ۱۶ بازیکن شامل ۱۲ نفر برتر دسته برتر بزرگسالان و ۴ بازیکن برتر رنکینگ جهانی برنامه ریزی شده و در ۲ گروه ۸ نفره به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا ۴ منتخب تیم ملی معرفی می‌شوند.