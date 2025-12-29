آمار امدادرسانی جمعیت هلال احمر، در محور‌های مواصلاتی استان اصفهان به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: در پی بارش‌های روز گذشته و بروز مشکلات ناشی از شرایط جوی، نیرو‌های امدادی این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته به ۳ هزار و ۸۲۶ نفر امدادرسانی کردند.

محسن مؤمنی ادامه داد: در این عملیات‌ها، هزار و ۳۱۹ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک محور‌های مواصلاتی استان، با تلاش نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شدند.

وی گفت: در این مدت همچنین ۳۴۲ نفر از مسافران جاده‌های استان، به دلیل شرایط نامناسب جوی و مسدود بودن برخی مسیرها، اسکان اضطراری داده شدند.

مؤمنی با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های امدادی افزود:نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر استان اصفهان با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات امدادی، همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و با بروز حوادث احتمالی، خدمات لازم به هموطنان ارائه خواهد شد.

هم اکنون ۱۱۰ تیم عملیاتی هلال احمر به همراه ۴۶ پایگاه امداد و نجات، ۶۵ دستگاه آمبولانس و ۴۰ خودروی عملیاتی کمک زا برای خدمت رسانی به مردم در آماده باش کامل هستند.