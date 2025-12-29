طرح فاضلاب شهری خرم‌دره به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم استان زنجان، پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله اجرایی تازه‌ای می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ این طرح با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفظ منابع آبی و استفاده از پساب تصفیه‌شده در صنایع آب‌بر طراحی شده است.

اجرای این طرح شامل ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، یک کیلومتر خط انتقال و احداث یک تصفیه‌خانه با سیستم لجن فعال است.

ظرفیت روزانه تصفیه‌خانه حدود ۱۵هزار مترمکعب برآورد شده و در آینده امکان توسعه آن وجود دارد.

اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان که امسال۱۰۰میلیاردتومان تخصیص یافته است.

تاکنون حدود ۲۶ کیلومتر از شبکه جمع‌آوری و بخشی از ابنیه تصفیه‌خانه احداث شده، اما‌ای طرح به دلیل کمبود منابع مالی در سال‌های گذشته با توقف‌هایی روبه‌رو بوده است.

با تخصیص اعتبارات جدید، پس از ۲۴سال روند اجرای طرح دوباره سرعت می‌گیرد

تکمیل این طرح می‌تواند از ورود مستقیم فاضلاب به محیط زیست جلوگیری کرده و کیفیت آب‌های زیرزمینی منطقه را حفظ کند. همچنین پساب تصفیه‌شده به جای مصرف آب آشامیدنی در صنایع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح فاضلاب شهری خرم‌دره گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است