جلسه بررسی وضعیت رودخانههای شهرستان کهنوج در پی هشدارهای هواشناسی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسهای با حضور فرماندار شهرستان کهنوج، سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان کهنوج، مدیر رودخانهها و کارشناسان این حوزه در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه، با توجه به هشدارهای صادره از سوی هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران در سطح استان، وضعیت رودخانههای شهرستان کهنوج مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت. در جریان این بازدیدها، نقاط اولویتدار برای لایروبی و ساماندهی رودخانهها شناسایی و تعیین شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر گردید با هماهنگی شرکت آب منطقهای کرمان، عملیات لایروبی و ترمیم نقاط آسیبدیده رودخانههای شهرستان با استقرار یک دستگاه بلدوزر در اسرع وقت انجام شود تا آمادگی لازم برای مدیریت روانابها و کاهش خطرات احتمالی فراهم گردد.