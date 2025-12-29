به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ علی طاهری گفت: در راستای اجرای احکام صادره قضایی مبنی بر برخورد با برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سه حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در شهرستان جاجرم را مسدود کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با تأکید بر اهمیت حفظ منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب با هدف پیشگیری از افت سطح سفره‌های زیرزمینی و جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی، با جدیت در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.