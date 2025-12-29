پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بارشهای نسبتا خوبی در سطح شهرستان خلخال به وقوع پیوست به طوری ارتفاع برف در ایستگاه میان رودان شهرستان خلخال به ۳۰ سانتیمتر رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بارشهای ۲۴ ساعت گذشته به وقوع پیوسته در سطح استان، اظهار کرد: بهدنبال فعالیت سامانه بارشی در سطح استان طی ۲۴ ساعته گذشته ایستگاه میانرودان در شهرستان خلخال با ثبت ۳۰سانتیمتر برف بیشترین بارش را در استان به خود اختصاص داد.
وی افزود: بارش برف بیشتر مناطق تابعه شهرستانهای سردسیر استان از جمله خلخال، نیر، نمین، گرمی، سرعین و مشکینشهر را سفید پوش کرد و سایر شهرستانهای استان نیز شاهد بارش باران خفیف بودند.
کوهی تصریح کرد: میزان بارشها در سطح شهرهای مرکزی استان اردبیل ناچیز گزارش شد و بارشها عمدتا در شهرهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین به شکل باران خفیف بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به تمرکز فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان، یادآور شد: در بین مراکز استان، شهرستان خلخال با ثبت ۱۴/۵ میلیمتر باران و ۷ سانتیمتر برف بیشترین بارش را به خود اختصاص داد.