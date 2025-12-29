توسعه و تقویت زیرساختهای تامین آب شرب اردکان
وابستگی شهرستان اردکان به آب انتقالی، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی را به ضرورتی اجتنابناپذیرتبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شهرستان اردکان به دلیل قرار گرفتن در انتهای دشت یزد–اردکان، با محدودیت جدی منابع آب زیرزمینی مواجه است. بر اساس بررسیهای فنی، منابع آب زیرزمینی این شهرستان از نظر کمی و کیفی ضعیفترین وضعیت را در میان شهرهای استان دارد و به همین دلیل، تأمین آب شرب اردکان بهطور کامل از طریق آب انتقالی و چاههای زیرزمینی انجام میشود.
در حال حاضر، شهر اردکان با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر، دارای حدود ۴۵ هزار اشتراک آب است. تمامی مخازن ذخیره آب این شهر در یک سایت متمرکز شدهاند که نقش کلیدی در تأمین پایدار آب شرب و بهداشت ایفا میکنند.
توسعه زیرساختهای ذخیره آب
داود مخلصی، معاون بهرهبرداری و توسعه آب، شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در جریان بازدید اصحاب رسانه از پروژههای آبرسانی اردکان گفت: تاکنون در سایت مخازن این شهرستان، شش مخزن با ظرفیتهای پنج و ۱۰ هزار مترمکعب احداث شده است. همچنین یک مخزن جدید پنج هزار مترمکعبی از شهریورماه سال جاری وارد فاز اجرایی شده که در حال حاضر حدود ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: اعتبار این پروژه نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان بوده و مدت اجرای آن ۱۴ ماه پیشبینی شده است. با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهری و اجرای طرحهایی نظیر نهضت ملی مسکن، فضای فعلی سایت پاسخگوی نیازهای آتی نیست؛ از این رو، تخصیص زمین در نقاط دیگر مناسب شهر برای احداث مخازن جدید در دستور کار قرار گرفته است.
مصرف آب و منابع تأمین
مخلصی با اشاره به وضعیت مصرف آب در اردکان گفت: نیاز آبی این شهر حدود ۴۵۰ لیتر در ثانیه برآورد میشود که از ترکیب آب انتقالی و منابع زیرزمینی تأمین میشود. در شرایط اضطراری، از جمله ایام پیک مصرف تابستان یا قطع آب انتقالی، خطوط پدافندی و چاههای اضطراری به کمک شبکه میآیند؛ به طوریکه در تابستان امسال بهطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ لیتر در ثانیه از این منابع برای پایداری تأمین آب استفاده شد.
سیاستهای محدودکننده برای صنایع آببر
معاون بهرهبرداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به وضعیت تأمین آب صنایع تصریح کرد: طبق قوانین موجود، تأمین آب صنایع در حوزه وظایف شرکت آب منطقهای است و شرکت آب و فاضلاب هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. با این حال، بر اساس مصوبات جدید مراجع مرتبط، صدور مجوز برای صنایع آببر در دشت یزد - اردکان متوقف شده و صنایع موجود ملزم به استفاده از منابع آب جایگزین هستند.
جایگزینی پساب بهجای آب زیرزمینی
وی ادامه داد: شبکه فاضلاب شهر اردکان بهطور کامل اجرا شده و تصفیهخانه فاضلاب این شهر نیز فعال است و بهرهبرداری از این مجموعه بر عهده شرکت چادرملو بوده و پساب تولیدی آن بهصورت کامل در بخش صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام موجب کاهش برداشت از سفرههای آب زیرزمینی نیز شده است.
مخلصی یکی از چالشهای موجود را تفاوت قیمت آب زیرزمینی در مقایسه با هزینه استفاده از پساب و آبهای غیرمتعارف دانست و گفت: این مسئله در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و صنایع به استفاده از پساب یا آبهای نامتعارف از جمله آب شیرینشده خلیج فارس ملزم شدهاند.
پایش مستمر کیفیت آب شرب
به گفته این مقام مسئول، آب شرب اردکان با اختلاط آب انتقالی و منابع زیرزمینی، از نظر کیفی در شرایط مطلوب قرار دارد و با استانداردهای آب شرب بهطور کامل منطبق است. در مواقع خاص نیز از چاههای اضطراری دارای شرایط کیفی مناسب و تایید شده برای جبران بخشی از کمبود آب استفاده میشود؛ رویکردی که بهعنوان راهکار اضطراری در بسیاری از نقاط کشور به کار گرفته شده است.