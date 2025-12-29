پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت گفت: با توجه به بارش برف، وزش باد و کولاک که موجب انتقال برف به سطح جاده شده است، تردد در گردنه زمزیران به کندی انجام میشود و تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.
سروان وحید پاشایی از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان سردشت را دارند، خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، پوشاک گرم، پتو و جیره غذایی خشک به همراه داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر تمامی راههای اصلی و فرعی شهرستان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.
فرمانده پلیس راه سردشت تأکید کرد: شهروندان در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت از سالم بودن وسیله نقلیه اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.