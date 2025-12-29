پخش زنده
سامانه بارشی از اواخر وقت امروز در آذربایجانغربی تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز در استان گفت: با ریزش هوای سرد کاهش دما در نقاط مختلف استان بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
محمد قربانپورافزود: با ورود سامانه ناپایدار و قوی با منشأ شرق اروپا شاهد بارش برفوباران و وزش باد گاهی شدید در نیمه جنوبی و تا حدودی مرکز استان بودیم و با تقویت چرخش و حرکت هوا، بر گستره و شدت بارشها در استان افزوده شد.
قربانپورتصریح کرد: این سامانه امروز قدری تضعیف میشود و ابرناکی آسمان و شدت بارشها کاهش مییابد، اما از اواخر وقت مجدداً تقویت خواهد شد و تا اوایل وقت فردا سهشنبه ۹ دی شاهد بارشهای متناوب برف در استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از نظر دمایی، بانفوذ زبانه پرفشار از عرضهای بالا و ریزش هوای سرد به منطقه، از روز یکشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان آغاز شده است که تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و میزان این افت دما در نقاط مختلف استان بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.