به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز در استان گفت: با ریزش هوای سرد کاهش دما در نقاط مختلف استان بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

محمد قربان‌پورافزود: با ورود سامانه ناپایدار و قوی با منشأ شرق اروپا شاهد بارش برف‌وباران و وزش باد گاهی شدید در نیمه جنوبی و تا حدودی مرکز استان بودیم و با تقویت چرخش و حرکت هوا، بر گستره و شدت بارش‌ها در استان افزوده شد.

قربان‌پورتصریح کرد: این سامانه امروز قدری تضعیف می‌شود و ابرناکی آسمان و شدت بارش‌ها کاهش می‌یابد، اما از اواخر وقت مجدداً تقویت خواهد شد و تا اوایل وقت فردا سه‌شنبه ۹ دی شاهد بارش‌های متناوب برف در استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: از نظر دمایی، بانفوذ زبانه پرفشار از عرض‌های بالا و ریزش هوای سرد به منطقه، از روز یکشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان آغاز شده است که تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و میزان این افت دما در نقاط مختلف استان بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.