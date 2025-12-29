

علی نظری جویباری عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، در پایان جلسه امروز هیئت‌مدیره این باشگاه اظهار داشت: جلسات هیئت‌مدیره به‌صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود. در این جلسات مسائل روزمره باشگاه، روند کارها، شرایط تیم و مشکلات موجود را بررسی می‌کنیم. تمرکز ما بیشتر روی امور اجرایی و مدیریتی است و مسائل فنی به کادر فنی و کمیته فنی مربوط می‌شود.

وی در واکنش به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال عنوان کرد: پنجره باشگاه استقلال در حال حاضر به‌صورت قطعی بسته است. ما تلاش‌های حقوقی خود را انجام دادیم و حتی از وکیل استفاده کردیم، اما موفق به دریافت دستور موقت نشدیم. این موضوع را می‌پذیریم. با این حال شکایت باشگاه در دادگاه CAS ثبت شده و منتظر پاسخ نهایی هستیم. تا زمان اعلام رأی، شرایط همین است و پنجره بسته محسوب می‌شود.

عضو هیئت مدیره استقلال درباره حواشی اخیر مربوط به بازیکنان و شایعات جدایی برخی نفرات از جمله رامین رضاییان گفت: تمام تصمیمات نهایی درباره بازیکنان با نظر سرمربی گرفته می‌شود. بازیکنان در اختیار سرمربی هستند و ساپینتو است که تشخیص می‌دهد چه کسی در تیم بماند یا جدا شود. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات فعلاً امکان جذب بازیکن جدید وجود ندارد و به همین دلیل به برخی بازیکنان اعلام شده تا مشخص شدن شرایط صبر کنند. برای مسابقات آسیایی کارت بازی صادر شده، اما برای لیگ داخلی هنوز کارت سازمان لیگ دریافت نشده است. این موضوع در حال پیگیری است و تاجرنیا هم در جریان کامل قرار دارد. امیدواریم این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.

نظری جویباری درباره انتقادات مطرح‌شده درباره نقل‌وانتقالات استقلال گفت: سه بازیکن پیش از حضور سرمربی فعلی جذب شدند، اما سایر خرید‌ها با نظر مستقیم سرمربی و همچنین مشاوران فنی از جمله کلارنس سیدورف انجام شده است. هم درخواست‌های سرمربی موجود است و هم نظرات مشاور فنی و سیدورف به‌عنوان مشاور باشگاه فعالیت دارد و در زمینه زیرساخت‌ها و مسائل فنی نظراتش در حال اجراست.

عضو هیئت‌مدیره استقلال در خصوص پرونده فابیو کاریله گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم. هیچ نامه‌ای از سوی این مربی به باشگاه نرسیده و ما هیچ امضایی پای قرارداد او نداشته‌ایم. تاکنون نیز شکایتی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

نظری جویباری در پایان و در واکنش به شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی و کادر فنی استقلال تصریح کرد: هیچ صحبتی درباره تغییر مدیریت یا کادر فنی مطرح نشده است و شخصاً نیز هیچ تمایلی به بازگشت به صندلی مدیریت ندارم.