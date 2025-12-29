به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ایرج کوهی فایق گفت: کیفیت سهمیه سویا و سایر نهاده‌های یارانه‌ای در این بازدید‌ها به‌طور دقیق از نظر عواملی، چون آلودگی‌های قارچی، رطوبت، ناخالصی و بوی نامطبوع ارزیابی می‌شود.

وی هدف از این اقدام را تأمین خوراک دام سالم و جلوگیری از خسارت به تولیدکنندگان برشمرد و تأکید کرد:تأمین خوراک دام سالم، عامل اصلی تولید پایدار در دامپروری است و نظارت‌های میدانی ما ادامه خواهد یافت.

کوهی فایق افزود:در نیمه دوم سال جاری، ۴ طرح دامداری غیرفعال در شهرستان با دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال بازگشایی شدند. همچنین ۳ طرح دیگر در مرحله تخصیص اعتبار برای بازگشت به چرخه تولید قرار دارند.

شناسایی طرح‌های راکد و معرفی آنها به کمیته‌های تخصیص اعتبار، اقدامی در راستای افزایش ظرفیت تولید و حمایت از اشتغال‌زایی در بخش دامپروری شهرستان فرخشهر است.