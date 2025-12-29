پخش زنده
مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران از بررسی دستورالعمل انتقال حق توسعه در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و این اقدام را زمینهساز حفاظت از بافتها و اراضی ارزشمند شهری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری کشور از طرح و بررسی دستورالعمل «انتقال حق توسعه» در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.
محمد سرلک با اشاره به جایگاه این دستورالعمل در آییننامه اجرای طرحهای توسعه و عمران گفت: این موضوع پس از بررسی در کمیته فنی، برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال خواهد شد.
وی انتقال حق توسعه را ابزاری نوین در مدیریت زمین و برنامهریزی شهری عنوان کرد.
به گفته سرلک، این سازوکار با هدف استفاده بهینه از زمین و کنترل گسترش نامتوازن ساختوساز طراحی شده است.
وی افزود: این ابزار امکان حفاظت از مناطق تاریخی، زیستمحیطی و اجتماعی حساس را فراهم میکند.
در این فرآیند، مالکان میتوانند حقوق توسعهای ملک خود را به املاک دیگر منتقل کنند.
املاکی که به دلیل محدودیتهای طرحهای شهری امکان بهرهبرداری کامل ندارند، به عنوان املاک فرستنده شناخته میشوند.
در مقابل، املاک گیرنده با تشخیص مراجع ذیصلاح امکان توسعه مشروط بیشتری خواهند داشت.
بخشی از منافع حاصل از این توسعه برای جبران محدودیتهای املاک فرستنده اختصاص مییابد.
این دستورالعمل پس از تصویب نهایی، برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.