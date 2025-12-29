مدیر موزه فرش ایران از ثبت ملی ۱۶ تخته فرش تاریخی مربوط به دوران صفویه و قاجار خبرداد.

محمدجواد اینانلو درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:سه اثر از این آثار مربوط به دوران صفویه و ۱۳ اثر مربوط به دوران قاجار است.

وی توضیح داد: تلاش برای ثبت ملی این آثار از سال گذشته آغاز شد، که در دی ماه امسال به نتیجه رسید.

اینانلو ادامه داد: دو تخته فرش تاریخی دستباف نیز توسط عباس نیشابوری یکی از تجار قدیمی فرش دستباف به موزه ملی ایران هبه شده است.

مدیر موزه فرش ایران با اشاره به اینکه یک فرش اهدایی مربوط به دوران صفویه و دیگری مربوط به دوران قاجار است گفت: فرشی که مربوط به دوران صفویه است درابعاد ۳۰ در ۳۰ طلا بافت است و قطعه‌ای از یک فرش به حساب می‌آید که معلوم نیست باقی آن درکدام کشور است.

اینانلو درخصوص فرش دوم نیز توضیح داد:این فرش مربوط به دوران قاجار و حاج جلیلی باف است. هردو فرش اهدایی با ثبت اموال فرهنگی و تاریخی موزه به زودی به نمایش عموم در خواهد آمد.