فیروزبخت، کاظمی، آثاری و سرپوشی در ترکیب تیم ملی هندبال ایران حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، تیم ملی هندبال مردان ایران در مسیر آماده‌ سازی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کویت دیدارهای مختلفی را پیش رو دارد.

تیم ملی هندبال مردان ایران ابتدا برای دو بازی دوستانه در برابر بحرین به این کشور خواهد رفت، سپس در مسابقات چندجانبه اسپانیا مقابل کشورهای اروپایی قرار می گیرد و در مرحله بعد برای شرکت در مسابقات بسیار مهم قهرمانی آسیا و کسب سهمیه جهانی در کویت حضور خواهد یافت.

امیرحسین فیروزبخت، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری و امید رضا سرپوشی از خراسان رضوی، تیم ملی هندبال را در این رقابت ها همراهی می‌ کنند.