تالارهای بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۸ دی میزبان عرضه ۶۶۳ هزار و ۹۳۴ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز قرار است ۴۴۲ هزار و ۶۹۵ تن محصول شامل ۲۵۲ هزار و ۸۳۸ تن سیمان، ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ تن کلینکر، ۲۱ هزار و ۵۷ تن قیر، ۷ هزار و ۸۰۰ تن روغن و ۲ هزار تن گوگرد در تالار صادراتی عرضه میشود.
تالار صنعتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۷۴ هزار و ۵۱۰ تن محصول است. قرار است در این تالار ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ تن فولاد و ۲ هزار و ۱۹۰ تن مس روی عرضه شود.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی هم ۴۰ هزار و ۴۵۰ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۵۲۰ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۲۰ تن فرآوردههای نفتی، ۲ هزار و ۹۱۰ تن روغن و ۲ هزار تن قیر روی میز فروش میرود.
امروز در تالار حراج باز هم قرار است ۶۲۷ تن محصول شامل ۴۰۷ تن مواد پلیمری و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه شود.
تالار فرعی بورس کالا هم میزبان عرضه ۵ هزار و ۶۵۲ تن محصول است.