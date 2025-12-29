همزمان با فرارسیدن ایام پربرکت میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) -۱۳ رجب- و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی نمادین با کاشت نهال در بوستان سرخه حصار منطقه ۱۳ تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت:مراسم کاشت نهال در بوستان سرخه‌حصار در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با حضور مسئولان شهرداری تهران و مشارکت شهروندان عزیز تهرانی اجرا خواهد شد.

عباس علی نوبخت افزود: در این اقدام نمادین که پیوندی معنوی میان مناسبت‌های مذهبی و ملی با حفاظت از محیط زیست ایجاد می‌کند، ۳۳ هزارو ۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی(ع) غرس خواهد شد.

وی افزود: این برنامه، گامی عملی در راستای تحقق طرح یک میلیارد درخت با مشارکت مردم عزیز است و نشان می‌دهد چگونه می‌توانیم با تلفیق ارزش‌های دینی و ملی، در مسیر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست گام برداریم.

بوستان سرخه حصار در منطقه ۱۳، به علت وسعت و قابلیت‌های طبیعی، به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی توسعه فضای سبز و اجرای بخشی از این طرح ملی در پایتخت انتخاب شده است.

شهرداری تهران از تمامی شهروندان دعوت کرده است تا با الهام از سیره این شخصیت‌های بزرگ، در نهضت سراسری کاشت درخت و حفظ فضای سبز مشارکت فعال داشته باشند.