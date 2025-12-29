پخش زنده
کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور سه تفاهمنامه حمایتی با مرکز نیکوکاری شفا و خیرین نیکاندیش این شهرستان امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور، این تفاهم نامهها با هدف تأمین مسکن، کمک به هزینههای درمان و تامین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت و با حضور رضا سلمآبادی، مدیرکل این نهاد حمایتی، به امضا رسید.
در نخستین تفاهمنامه، آقای امامیان، یکی از خیرین شهرستان، متعهد شد سه سری جهیزیه کامل برای نوعروسان مددجو تهیه کند و ۱۴ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت حمایت بسازد.
این خیر قصد دارد هزینه ترحیم فرزند مرحومش را صرف اقدامات نیکوکارانه کند.
در دومین تفاهمنامه، آقای مصیب لطفی، دیگر خیر نیکاندیش شهرستان، چهار هزار و ۳۰۰ مترمربع زمین به منظور ساخت ۱۲۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد اهدا کرد.
سومین تفاهمنامه با محوریت مرکز نیکوکاری شفا و مشارکت خیرین، در حوزه حمایتهای درمانی از بیماران نیازمند اجرا میشود و بر اساس این تفاهمنامه، تأمین ملزومات و تجهیزات درمانی و بهداشتی از جمله پوشینه، تخت بیمار، تشک طبی، دستگاه اکسیژنساز، ارائه کمکهای بلاعوض و وامهای قرضالحسنه به بیماران نیازمند در دستور کار قرار دارد.
برای مرحله نخست اجرای تفاهمنامه سوم، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است و مجموع تعهدات این بخش تا سقف دو میلیارد تومان افزایش مییابد.
این تفاهمنامهها در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت حمایت از مددجویان کمیته امداد در شهرستان نیشابور اجرا شد.