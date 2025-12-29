پخش زنده
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» برای نخستینبار در کشور، دوره آموزشی جدیدی با عنوان TCRM راهاندازی کرده که هدف آن هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف پروازی و زمینی و در نتیجه کاهش تأخیر و افزایش ایمنی پروازها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در تلاشی کمسابقه برای ارتقای کیفیت خدمات پروازی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» دوره آموزشی جدیدی را با عنوان مدیریت منابع جامع شرکت (Total Company Resource Management) آغاز کرده است.
این طرح آموزشی با تمرکز بر همکاری و ارتباط مؤثر میان کرو پروازی، بخشهای زمینی، فنی، کیترینگ و خدمات فرودگاهی طراحی شده تا مشکلاتی مانند تأخیر پروازها، ناهماهنگی بین واحدها و دوبارهکاریها به حداقل برسد.
به گفته مسئولان «هما»، اجرای آزمایشی این طرح در برخی ایستگاههای پروازی نتایج ملموسی داشته است. یکی از نمونههای موفق آن در فرودگاه شیراز رخ داد؛ جایی که پرواز شیراز–مدینه با وجود تأخیر ۷۰ دقیقهای برنامهریزیشده، تنها در ۲۰ دقیقه آماده پرواز شد. این اتفاق با همکاری نزدیک کارکنان پذیرش، کیترینگ و بخشهای فنی رقم خورد.
دوره TCRM نسخه توسعهیافتهای از آموزشهای معروف CRM (مدیریت منابع کرو پروازی) است، اما با این تفاوت که همهی اعضای سازمان، از کاکپیت تا خدمات زمینی، در آن نقش دارند. هدف نهایی «هما» از اجرای این طرح، افزایش ایمنی، نظم و رضایت مسافران در تمامی مسیرهای داخلی و بینالمللی است.