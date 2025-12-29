پخش زنده
در آستانه برگزاری اعتکاف دانشآموزی استان یزد، دوره توانمندسازی مربیان و سفیران طرح «آیهها» با هدف تعمیق ارتباط نوجوانان با قرآن کریم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در آستانه برگزاری اعتکاف باشکوه دانشآموزی استان یزد، دوره توانمندسازی مربیان و سفیران طرح «آیهها» به منظور آمادهسازی هرچه بهتر نوجوانان برای حضوری آگاهانه، عمیق و اثرگذار در این آیین معنوی برگزار شد.
در این دوره آموزشی، کتاب «حالت پرواز» به عنوان محتوای محوری اعتکاف دانشآموزی امسال، بهطور کامل تشریح و شیوه اجرای برنامههای تربیتی و قرآنی مبتنی بر آن برای مربیان تبیین شد؛ کتابی که با نگاهی نو و زبانی روان، نوجوانان را به سفری تدریجی در آیات قرآن دعوت میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به ویژگیهای این کتاب گفت: «حالت پرواز» بهصورت ویژه برای اعتکاف امسال طراحی شده و در آن، برای هر جزء قرآن یک آیه منتخب با بیانی ساده، کاربردی و متناسب با دنیای نوجوانان توضیح داده شده است. بر همین اساس، دانشآموزان معتکف در طول سه روز اعتکاف، هر روز با ده آیه قرآن انس میگیرند و آنها را با همراهی مربیان مرور و تفسیر میکنند.
وی همچنین از برگزاری تجمع بزرگ نوجوانان معتکف همزمان با عید سعید مبعث خبر داد و افزود: دوازدهمین روز پس از اعتکاف، به عنوان «جشن تولد قرآن» نامگذاری شده است؛ روزی که دانشآموزانی که در ایام اعتکاف با قرآن مأنوس شدهاند، بار دیگر گرد هم میآیند تا این پیوند معنوی را جشن بگیرند.
این برنامهها در مجموع، تلاشی هدفمند برای تبدیل اعتکاف دانشآموزی از یک تجربه مقطعی به مسیری ماندگار در انس نوجوانان با قرآن و معارف دینی به شمار میرود.