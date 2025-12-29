به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا خاکدامن، مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت، در حاشیه برگزاری دومین رویداد «رعنا» با اشاره به نقش محوری فناوری و نوآوری در حل مسائل ساختاری جامعه، اتصال ظرفیت‌های علمی کشور به چالش‌های واقعی مردم را امری ضروری دانست.

خاکدامن با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در اکوسیستم علم و فناوری کشور، گفت: در یک دهه اخیر، بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال شده‌اند و اکنون این ظرفیت به مرحله‌ای رسیده که باید آثار آن به‌طور ملموس در اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود شرایط اجتماعی منعکس شود.

وی با استناد به تجربیات جهانی در حوزه نوآوری اجتماعی، تأکید کرد که استفاده از مجموعه‌های نوآور برای کاهش نابرابری‌ها و دستیابی به رشد پایدار، محور اصلی سیاست‌گذاری‌های نوین بین‌المللی است.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت مأموریت این مؤسسه را به‌کارگیری هدفمند فناوری برای رفع محرومیت‌ها و ارتقای معیشت مردم عنوان کرد و افزود: رویداد «رعنا» به‌منظور شناسایی، حمایت و تبدیل ایده‌های مسئله‌محور در حوزه‌های حیاتی سلامت، غذا و آموزش به راه‌حل‌های عملیاتی در مقیاس ملی طراحی شده است.

در پایان، خاکدامن از فعالان اجتماعی و تیم‌های فناور دعوت کرد تا در راستای هم‌افزایی بیشتر مشارکت کنند و گفت: مؤسسه دانش‌بنیان برکت با تمام توان آماده حمایت از توسعه این راه‌حل‌ها جهت خدمت‌رسانی مؤثر به هموطنان است.