در دومین رویداد «رعنا»، مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت، با تشریح مأموریت این مؤسسه به عنوان بازوی فناوری ستاد اجرایی، بر ضرورت اتصال ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان به نیازهای اساسی جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا خاکدامن، مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت، در حاشیه برگزاری دومین رویداد «رعنا» با اشاره به نقش محوری فناوری و نوآوری در حل مسائل ساختاری جامعه، اتصال ظرفیتهای علمی کشور به چالشهای واقعی مردم را امری ضروری دانست.
خاکدامن با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در اکوسیستم علم و فناوری کشور، گفت: در یک دهه اخیر، بیش از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال شدهاند و اکنون این ظرفیت به مرحلهای رسیده که باید آثار آن بهطور ملموس در اقتصاد دانشبنیان و بهبود شرایط اجتماعی منعکس شود.
وی با استناد به تجربیات جهانی در حوزه نوآوری اجتماعی، تأکید کرد که استفاده از مجموعههای نوآور برای کاهش نابرابریها و دستیابی به رشد پایدار، محور اصلی سیاستگذاریهای نوین بینالمللی است.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت مأموریت این مؤسسه را بهکارگیری هدفمند فناوری برای رفع محرومیتها و ارتقای معیشت مردم عنوان کرد و افزود: رویداد «رعنا» بهمنظور شناسایی، حمایت و تبدیل ایدههای مسئلهمحور در حوزههای حیاتی سلامت، غذا و آموزش به راهحلهای عملیاتی در مقیاس ملی طراحی شده است.
در پایان، خاکدامن از فعالان اجتماعی و تیمهای فناور دعوت کرد تا در راستای همافزایی بیشتر مشارکت کنند و گفت: مؤسسه دانشبنیان برکت با تمام توان آماده حمایت از توسعه این راهحلها جهت خدمترسانی مؤثر به هموطنان است.