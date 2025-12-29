به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: طرح ارتقای حاصلخیزی خاک و مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی در الگو‌های نظام بهره‌برداری در خرمشهر، در سطح هشت هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

حسن دشتی‌نژاد اظهار کرد: مزرعه مربوط به این طرح در منطقه حفار شرقی کشت شده و هدف از اجرای آن، بهبود کیفیت خاک، افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی و مدیریت اصولی تغذیه گیاهی بر اساس شرایط اقلیمی و الگوی بهره‌برداری منطقه است.

وی افزود: این طرح به‌عنوان نمونه، زمینه‌ساز توسعه روش‌های علمی و پایدار در مدیریت خاک و تغذیه گیاهان بوده و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی بخش کشاورزی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

دشتی‌نژاد ادامه داد: در این طرح، اثرات سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و مدیریت‌های مختلف زراعی و باغی بر تغییرات کیفیت خاک‌های کشاورزی در طول زمان و در مکان‌های مختلف بررسی می‌شود.

خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.