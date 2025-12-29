ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه، در ۹ ماه امسال با ۷۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱،۰۴۸ همت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که در ۹ ماه امسال ارزش عرضه اولیه و تاسیس شرکت‌های سهامی۵۶ هزار و ۶۳۷ افزایش سرمایه از محل آورده ۵۶۰ هزار و ۷۳ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ۱ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۶۴ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ۱ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۸۴ انتشار انواع اوراق بدهی ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۶۰ و ارزش تامین مالی جمعی ۱۱۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، ارزش انتشار اوراق مالی اسلامی در ۹ ماه امسال مجموعاً به ۶۴۸ همت رسیده است که سهم دولت از آن ۸۷.۶ درصد، بخش غیردولتی ۱۱.۷ درصد و شهرداری‌ها ۰.۶درصد است.

مجموع ارزش انتشار اوراق مالی اسلامی در ۱۲ ماه و ۹ ماه سال قبل به ترتیب ۶۹۰ و ۴۲۶ همت بود. در ۹ ماه امسال حدود ۲۱۵ همت اوراق دولتی و ۱۹.۴ همت اوراق غیردولتی سررسید شد. به این ترتیب ارزش مانده اوراق بدهی دولتی سررسید نشده به ۱.۲۸۵ همت، اوراق بدهی شهرداری به ۲۵ همت و اوراق بدهی غیردولتی به ۲۷۶ همت رسیده است. در پایان آذر ۱۴۰۳ ارزش مانده اوراق بدهی دولتی ۸۰۱ همت، اوراق شهرداری ۲۷ همت و اوراق غیردولتی حدود ۲۰۳ همت بوده است.