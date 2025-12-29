کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در نظرسنجی سنتی AIPS با ستاره‌های فوتبال، بسکتبال و فرمول یک رقابت می‌کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی ساروی، کشتی‌گیر آملی و قهرمان المپیک پاریس و جهان، در فهرست نامزد‌های برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان از سوی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) قرار گرفت.

این کشتی‌گیر آملی که برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده، اکنون در کنار بزرگ‌ترین چهره‌های ورزش دنیا قرار گرفته و شانس کسب یکی از معتبرترین عناوین فردی ورزش جهان را دارد.

ساروی که قهرمان المپیک پاریس نیز هست، در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ با دفاع موفق از عنوان قهرمانی خود، بار دیگر توانایی‌هایش را به رخ کشید. او در دیدار نهایی مقابل آرتور سرگسیان کشتی‌گیر قدرتمند روسیه، در مبارزه‌ای سنگین و تاکتیکی با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و دومین مدال طلای جهانی‌اش را ثبت کرد.

انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) هر ساله با برگزاری یک نظرسنجی جهانی، برترین ورزشکار سال جهان را معرفی می‌کند و حضور نام هادی ساروی در میان این فهرست، جایگاه ویژه کشتی ایران در سطح ورزش دنیا را بار دیگر به نمایش گذاشته است.

نامزد‌های ورزشکار مرد جهان در سال ۲۰۲۵:

الساندرو میکلتو (ایتالیا - والیبال)، آلوارو گرانادوس (اسپانیا - واترپلو)، آرماند دوپلانتیس (سوئد - دو و میدانی)، اشرف حکیمی (مراکش - فوتبال)، ویتینا (پرتغال - فوتبال)، گرگی شیکلوشی (مجارستان - شمشیربازی)، دایکی هاشیموتو (ژاپن - ژیمناستیک هنری)، دانیل چوفنیچ (اتریش - پرش با اسکی)، دنیس شرودر (آلمان - بسکتبال)، جردن استولز (آمریکا - اسکیت کراس کانتری)، جاستین وربومن (بلژیک - سوارکاری)، ایلیا مالینین (ایالات متحده آمریکا - اسکیت نمایشی)، یوناس وینگگارد (دانمارک - دوچرخه‌سواری)، یوهانس هاسفلوت کلبو (نروژ - کراس کانتری اسکی)، کایو بونفیم (برزیل - دو و میدانی)، کارلوس آلکاراس (اسپانیا - تنیس)، کارلوس ناسار (بلغارستان - وزنه‌برداری)، کیلیان‌ام‌باپه (فرانسه - فوتبال)، لامینه یامال (اسپانیا - فوتبال)، لندو نوریس (بریتانیا - فرمول۱)، لئون مارچند (فرانسه - شنا)، لوکا دانچیچ (اسلوونی - بسکتبال)، مکس فرشتپن (هلند - فرمول۱)، مارک مارکز (اسپانیا - موتو جی پی)، مارکو اودرمات (سوئیس - اسکی آلپاین)، ماتیاس گیدسل (دانمارک - هندبال)، محمدهادی ساروی (ایران - کشتی)، محمد صلاح (مصر - فوتبال)، معتز محمد (مصر - پنجگانه مدرن)، نیکولا یوکیچ (صربستان - بسکتبال)، نیکولاس گستین (فرانسه - کانو اسلالوم)، نوآ لایلز (آمریکا - دو و میدانی)، اسکار پیاستری (استرالیا - فرمول۱)، ری بنجامین (آمریکا - دو و میدانی)، رافینیا (برزیل - فوتبال)، رمکو اونپوئل (بلژیک - دوچرخه‌سواری)، ساکون بارکلی (آمریکا - فوتبال آمریکایی)، سباستین سیو (کنیا - دو و میدانی)، سون آندریگیتو (سوئیس - هاکی روی یخ)، اسکاتی شفلر (آمریکا - گلف)، استورلا هولم لاگرید (نروژ - بیاتلون)، تادج پوگاچار (اسلوونی - دوچرخه‌سواری)، تایلر ترنر (کانادا - پارااسنوبرد)، وانگ چو کینگ (چین - تنیس روی میز)، عثمان دمبله (فرانسه - فوتبال)، فلوریان ولبروک (آلمان - شنا)، هوبرت کوش (مجارستان - شنا)، شای الکساندر (کانادا - بسکتبال)، شوهی اوتانی (ژاپن - بیسبال)، شی یوکی (چین - بدمینتون) و یانیک سینر (ایتالیا - تنیس).