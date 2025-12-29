پخش زنده
امروز: -
بنیاد ملی علم ایران در راستای ارتقاء کیفیت داوریها و بهروزرسانی پایگاه اطلاعاتی خود، از کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور برای همکاری در فرآیند داوری و نظارت بر طرحهای پژوهشی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی علم ایران با هدف تقویت کیفیت ارزیابی طرحهای پژوهشی و بهروزرسانی پایگاه اطلاعاتی داوران و ناظران، از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور برای همکاری در فرآیند داوری و نظارت بر طرحهای پژوهشی دعوت مینماید.
بنیاد ملی علم ایران، حمایت از پژوهشهای علمی و ترویج علم را به عنوان مأموریت اصلی خود تعریف کرده است و در این راستا، برنامههای متنوعی را در حوزههای مختلف از جمله حمایت از طرحهای پژوهشی، پسادکتری، رسالههای دکتری، طرحهای بینالمللی، کرسیها و گرنتهای پژوهشی، طرحهای فراخوانی و رویدادهای شب علم اجرا میکند.
طرحهای پژوهشی ارسالشده به بنیاد، پس از عبور از مرحله غربالگری شکلی و محتوایی، توسط داوران تخصصی که از میان اعضای هیئتعلمی دانشگاهها انتخاب میشوند، مورد بررسی قرار میگیرند و در مرحله اجرا نیز تحت نظارت ناظران علمی هستند.
با توجه به اهمیت نقش داوران و ناظران در ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای پژوهشی، بنیاد ملی علم ایران از اعضای هیئتعلمی علاقهمند دعوت کرده است تا با ثبتنام و تکمیل پروفایل داوری در سامانه مربوطه، آمادگی خود را برای همکاری در این فرآیند اعلام کنند.
علاقهمندان میتوانندبا مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) و با کلیک روی گزینه داور جهت ثبت نام اقدام نمایند یا از طریق لینک ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی داوران و ناظران بنیاد ملی علم ایران با ما همکاری داشته باشند.