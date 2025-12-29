مراکز فرآهنگ و فرآموز در باغراه حضرت زهرا ایجاد می شود
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از توافق این شرکت با اداره کل سلامت شهرداری تهران برای راهاندازی مراکز فرآهنگ و فرآموز در باغ راه حضرت زهرا (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سیدمحمد ناظم رضوی در بازدید مدیران کل سلامت و آموزش شهروندی از فضاها و امکانات باغ راه حضرت زهرا (س) با اعلام این خبر افزود: براساس توافق انجام شده با اداره کل سلامت شهرداری تهران مقرر شد در هر یک از مناطق ۱۷ و ۱۸ یک مرکز فرآهنگ و یک مرکز فرآموز فعالیت خود را در این مجموعه آغاز کند.
وی با اشاره به اینکه تجهیز و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت این مراکز از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی انجام خواهد شد، ادامه داد: زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار در باغ راه و ارایه خدمات تخصصی به شهروندان از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تامین خواهد شد. مجموعههای مردمی مرتبط با ادارت کل شهرداری نیز با تائید هر اداره کل میتوانند از زیرساختهای موجود استفاده کرده و به شهروندان پهنه جنوبیی پایتخت خدمات مورد نیاز آنان را ارایه کنند.
ناظم رضوی با تاکید بر اینکه ضرورتی برای استقرار کارکنان ادارات به شکل ثابت در فضاهای باغ راه وجود ندارد، تاکید کرد: در حوزه جذب مخاطب در باغ راه نیازمند مشارکت و همکاری بین بخشی و درون سازمانی برای ارایه خدمات متناسب و مورد نیاز ساکنان جوار باغ راه هستیم و از این رو، الزامی به حضور نیروهای ستادی ادارات کل در باغ راه نیست. هر اداره کل با گروههای مرجع و مردمی خاص جامعه هدف خود در ارتباط است و از این رو، این گروهها با حضور در باغ راه میتوانند نقش بی بدیلی را در ارایه خدمت و جلب مخاطب در این مجموعه ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، با بیان اینکه خدمات ارایه شده در باغ راه میتواند به شکل رایگان و در زمان مشخصی ارایه شود، توضیح داد: خدمات در حوزه سلامت یکی از نیازهای اساسی مردم در مناطق ۱۷ و ۱۸ است. این خدمات که دارای تعرفههای معینی است میتواند در بازههای زمانی خاص به شکل رایگان ارایه شود و بخشی از هزینه آن از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و ادارات ذی ربط پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات مطلوب و دسترسی مردم به آن نیازمند تدوین پیوستهای رسانهای مدون و کارآمد است، گفت: با برنامه ریزی انجام شده فضاهای تبلیغاتی مناسبی در مناطق ۱۷ و ۱۸ و نیز در جوار محور باغ راه حضرت زهرا (س) و نیز سامانه های شهرزاد و شهرداری تهران برای اطلاع رسانی برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سلامت محور پیش بینی شده است تا شهروندان از کمیت و کیفیت خدماتی که در باغ راه به آنان ارایه میشود آگاه شوند.
در این نشست حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران و مهدی امیری مدیرکل آموزش شهروندی نیز با قدردانی از تلاشهای انجام شده در مجموعه باغ راه حضرت زهرا (س)، آمادگی ادارات خود را برای اجرای برنامههای با کیفیت و متنوع در محور باغ راه اعلام کردند.
طراحی المانهای حوزه مادر و کودک، طراحی دیوارنگارههای مرتبط با نوع خدمات هر اداره کل در باغ راه و نیز اجرای برخی برنامههای مصوب ادارات در باغ راه از مصوبات این نشست بود.