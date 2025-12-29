پخش زنده
معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: ما همواره آموزشهای خود را متناسب با تهدیدات روز انجام می دهیم؛ چرا که این مهم شالوده اقتدار دفاعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیاننژاد در بازدید از تیپ ۲۵ نیرو مخصوص واکنش سریع، ضمن قدردانی از عملکرد جهادی کارکنان این تیپ گفت: تکاوران تیپ ۲۵ با ایمان، انضباط و روحیه مسئولیتپذیری، نمونهی بارز رزمندگان توانمند و کارآمد در میدانهای نبرد هستند. آمادگی رزمی و عمق تخصص آموزشی این عزیزان مایه افتخار ارتش ولایتمدار است.
وی اظهار کرد: ما همواره آموزشهای خود را متناسب با تهدیدات روز انجام میدهیم؛ چرا که این مهم شالوده اقتدار دفاعی است و باید پیوسته بهروز بماند.
معاون تربیت و آموزش ارتش، همچنین بر اهمیت انضباط، آموزش متناسب با تهدیدات روز و حفظ روحیه جهادی در نیروها تأکید کرد و خواستار استمرار مسیر رشد علمی و عملی در این یگان شد.
در پایان این دیدار، وی از بخشهای آموزشی تیپ، ایستگاه تیراندازی، مواضع پدافندی و کلاسهای تخصصی بازدید و از برنامهریزی مؤثر فرماندهی تیپ و مجموعه آموزشی تقدیر کرد.