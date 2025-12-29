به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: چهارمین دوره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان در استان خراسان رضوی، در محل مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.

علی فتاحی افزود: این رقابت به همت و نوآوری پژوهشکده شورای نگهبان طراحی و تاکنون در ۵ منطقه از کشور برگزار شده است.

او ادامه داد: این مرحله با حضور حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ های خراسان رضوی برگزار می شود و برگزیدگان این رویداد در مرحله نهایی کشوری، در تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.