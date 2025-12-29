برگزاری چهارمین رقابت شبیه سازی شورای نگهبان در مشهد
چهارمین دوره از رقابت های شبیه سازی شورای نگهبان امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: چهارمین دوره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان در استان خراسان رضوی، در محل مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.
علی فتاحی افزود: این رقابت به همت و نوآوری پژوهشکده شورای نگهبان طراحی و تاکنون در ۵ منطقه از کشور برگزار شده است.
او ادامه داد: این مرحله با حضور حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان و استادان دانشگاه های خراسان رضوی برگزار می شود و برگزیدگان این رویداد در مرحله نهایی کشوری، در تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.