نام ایلام به عنوان پیشگام بصیرت در مقابله با فتنه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ به‌عنوان نماد بصیرت و مقابله با فتنه در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم استان ایلام یک روز پیش از حماسه ملی روز بصیرت، با حضور آگاهانه و انقلابی خود، آغازگر مقابله عملی با فتنه ۱۳۸۸ نهم دی ماه بودند.

در پی فتنه هشت‌ماهه سال ۱۳۸۸ که با ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و با حمایت رسانه‌ای و سیاسی بیگانگان شکل گرفت؛ مردم ولایتمدار ایلام در واکنش به هتک حرمت به خیمه عزاداران حسینی، روز هشتم دی‌ماه پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد جامع ایلام تجمع کردند.

این تجمع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم به راهپیمایی در خیابان‌های شهر انجامید و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های انقلابی، فتنه و فتنه‌گران را محکوم و بر پایبندی خود به ولایت فقیه تأکید کردند.

یک روز بعد، در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، ملت ایران در سراسر کشور با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده؛ به فتنه پایان دادند و حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اعلام کردند؛ روزی که به‌عنوان نماد بصیرت و هوشیاری ملت ایران در تاریخ ماندگار شد.